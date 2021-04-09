В России не зарегистрировано случаев смерти после прививки от коронавируса
Росздравнадзор не зафиксировал ни одного случая смерти от российских вакцин от коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову.
«Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса», — сказала Самойлова.
По ее словам, в России работает регистр вакцинированных, в котором собраны данные обо всех привившихся от коронавируса. В регистре также есть информация о реакциях организма на вакцину, в том числе отложенных.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрированы вакцина «Эпиваккорона» научного центра «Вектор» и вакцина «КовиВак» центра им. Чумакова.