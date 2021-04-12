В России за сутки выявили 8 320 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 136 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31 млн случаев, Индии (более 13,5 млн), Бразилии (свыше 13,4 млн) и Франции (свыше 5,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.