В России за сутки выявили 8 320 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 320 человек, следует из статистики оперштаба на 12 апреля. Скончались 277 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 649 710. Умерли за все время пандемии 103 263 человека.
Вчера, 11 апреля, оперштаб сообщил о 8 702 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1 833 случая заражения коронавирусом, выздоровел 1 221 человек, скончалось 54 пациента. В Москве всего 1 050 149 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+706), Московская (+569), Ростовская (+238) и Нижегородская (+212) области.
За сутки в России полностью выздоровели 6 656 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 272 165. Продолжают лечение 274 282.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 136 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31 млн случаев, Индии (более 13,5 млн), Бразилии (свыше 13,4 млн) и Франции (свыше 5,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.