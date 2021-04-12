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Песков отметил важность заботы о русскоговорящих в непризнанных республиках

Ведомости

Россия считает важным заботиться об интересах русскоязычных людей как во всем мире, так и в особенности и на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия считает важным заботиться об интересах русскоязычных людей во всем мире. Что касается русскоязычных людей, граждан, которые проживают на территории самопровозглашенных республик, то особенно потому что именно они отвергнуты своим государством», — сказал Песков журналистам.

Отвечая на реплику журналиста о том, что большая часть украинской армии русскоязычные, и когда в результате столкновений погибают русскоязычные, то где критерий, какие русскоязычные правильные, а какие нет, Песков сказал: «Мы всегда говорили, что гражданская война на Украине это большая трагедия для России, Украины и для Европы».

Ранее Песков назвал ситуацию на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий.

Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень нестабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее по теме: Российская сторона не дала подробных пояснений о переброске войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных