ТАСС сообщил об отсутствии решения закрывать авиасообщение России с Турцией
Решение о закрытии или ограничении авиасообщения между Россией и Турцией на данный момент не принято, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к членам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Собеседник агентства добавил, что заседание оперативного штаба по вопросу авиасообщения между странами сегодня в очном или заочном формате не назначено. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», — сказал он.
Отсутствие решения по закрытию или ограничению авиасообщения подтвердил и другой собеседник агентства. «Решение пока не принято», — сказал второй источник.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последнее время. При этом она подчеркнула, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.