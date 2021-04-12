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ТАСС сообщил об отсутствии решения закрывать авиасообщение России с Турцией

Ведомости

Решение о закрытии или ограничении авиасообщения между Россией и Турцией на данный момент не принято, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к членам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Собеседник агентства добавил, что заседание оперативного штаба по вопросу авиасообщения между странами сегодня в очном или заочном формате не назначено. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», — сказал он.

Отсутствие решения по закрытию или ограничению авиасообщения подтвердил и другой собеседник агентства. «Решение пока не принято», — сказал второй источник.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последнее время. При этом она подчеркнула, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных