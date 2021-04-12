ТАСС сообщил об отсутствии решения закрывать авиасообщение России с Турцией

Собеседник агентства добавил, что заседание оперативного штаба по вопросу авиасообщения между странами сегодня в очном или заочном формате не назначено. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», — сказал он.