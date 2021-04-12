Российские спортсмены заняли восьмое место на домашнем ЧЕ по тяжелой атлетике
Победителями турнира стали спортсмены из Украины, а второе и третье места заняли атлеты из Болгарии и Армении.
Восемь из дети российских медалей завоевали женщины. В весовой категории до 87 кг победила Дарья Ахмерова, серебряные медали на счету Кристины Соболь (до 49 кг), Светланы Ершовой (до 55 кг), Ольги Тё (до 59) и Яны Сотиевой (до 76 кг). Бронзовые медали получили Анастасия Анзорова (до 64 кг), Анастасия Романова (до 76 кг) и Дарья Рязанова (до 87 кг).
Единственную бронзу у мужчин выиграл Тимур Наниев в весовой категории до 109 кг, четвертые места заняли Зулфат Гараев (до 67 кг) и Роман Чепик (до 89 кг).
На предстоящую летом этого года Олимпиаду в Токио российская сборная получила две квоты, мужскую и женскую. От мужчин на соревнования должен отправиться Наниев, пишет издание, в то время как на путевку среди женщин претендуют Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова и Кристина Новицкая (обе — до 55 кг).
Чемпионат Европы должен был состояться в Москве еще в прошлом году, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Всего на турнире были представлены 16 команд.