Российские спортсмены заняли восьмое место на домашнем ЧЕ по тяжелой атлетике

На предстоящую летом этого года Олимпиаду в Токио российская сборная получила две квоты, мужскую и женскую. От мужчин на соревнования должен отправиться Наниев, пишет издание, в то время как на путевку среди женщин претендуют Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова и Кристина Новицкая (обе — до 55 кг).