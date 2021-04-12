Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Российские спортсмены заняли восьмое место на домашнем ЧЕ по тяжелой атлетике

Ведомости

Российские спортсмены на завершившемся 11 апреля чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве заняли восьмое место в общем зачете, завоевав одно золото, четыре серебра и четыре бронзы, сообщает «Ведомости. Спорт».

Победителями турнира стали спортсмены из Украины, а второе и третье места заняли атлеты из Болгарии и Армении.

Восемь из дети российских медалей завоевали женщины. В весовой категории до 87 кг победила Дарья Ахмерова, серебряные медали на счету Кристины Соболь (до 49 кг), Светланы Ершовой (до 55 кг), Ольги Тё (до 59) и Яны Сотиевой (до 76 кг). Бронзовые медали получили Анастасия Анзорова (до 64 кг), Анастасия Романова (до 76 кг) и Дарья Рязанова (до 87 кг).

Единственную бронзу у мужчин выиграл Тимур Наниев в весовой категории до 109 кг, четвертые места заняли Зулфат Гараев (до 67 кг) и Роман Чепик (до 89 кг).

На предстоящую летом этого года Олимпиаду в Токио российская сборная получила две квоты, мужскую и женскую. От мужчин на соревнования должен отправиться Наниев, пишет издание, в то время как на путевку среди женщин претендуют Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова и Кристина Новицкая (обе — до 55 кг).

Чемпионат Европы должен был состояться в Москве еще в прошлом году, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Всего на турнире были представлены 16 команд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных