В московском фитнес-клубе произошло убийство

Речь идет о фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе «Алые паруса», рассказал посетитель учреждения — главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. По его словам, зал, где произошло убийство, это часть спорткомплекса, разбросанного по всему ЖК, и имеющего пять помещений. Убийство произошло в самом большом из них — тренажерном зале. По информации Шмарова, сейчас зал закрыт, менеджеры «Алых парусов» к телефонам не подходят, сотрудники фитнес-клуба на вопросы не отвечают.