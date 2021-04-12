В московском фитнес-клубе произошло убийство
В московском фитнес-клубе на ул. Авиационной произошло убийство, говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Москве.
«Днем 12 апреля 2021 года неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенного по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего скрылся», — отметили в СК.
В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и задержание лица, совершившего преступление, говорится в сообщении. Следователями возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК (убийство) и 222 УК (незаконный оборот оружия).
По словам источника в правоохранительных органах, проверяется версия как об убийстве, произошедшем в связи с внезапно возникшей неприязнью, так и версия о заранее спланированном преступлении, в том числе заказном. Жертвой стал 40-летний житель Петербурга Али Гейдаров, имеющий статус «вора в законе», уточнил источник.
Речь идет о фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе «Алые паруса», рассказал посетитель учреждения — главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. По его словам, зал, где произошло убийство, это часть спорткомплекса, разбросанного по всему ЖК, и имеющего пять помещений. Убийство произошло в самом большом из них — тренажерном зале. По информации Шмарова, сейчас зал закрыт, менеджеры «Алых парусов» к телефонам не подходят, сотрудники фитнес-клуба на вопросы не отвечают.
Выбор фитнес-клуба для заказного убийства Шмарову представляется странным: постоянных посетителей знают в лицо, а пришлому для того, чтобы попасть в зал, нужно пройти охрану «Алых парусов», войти в корпус мимо консьержа и через рецепцию клуба с девушкой.
Ранее, по его словам, каких-либо серьезных происшествий в этом спорткомплексе не было.