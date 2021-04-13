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В России за сутки выявили 8 173 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 173 человек, сообщает оперштаб 13 апреля. Скончались 338 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 657 883. Умерли за все время пандемии 103 601 человек.

Вчера, 12 апреля, оперштаб сообщил о 8 320 новых случаях болезни.

В Москве за сутки выявили 1782 случая заражения коронавирусом, выздоровел 1 694 человека, скончались 58 пациентов. В Москве всего 1 050 149 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+701), Московская (+533), Ростовская (+236) и Нижегородская (+201) области.

За сутки в России полностью выздоровели 9 611 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 281 776. Продолжают лечение 272 506.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных