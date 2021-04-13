В России за сутки выявили 8 173 новых случая коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 173 человек, сообщает оперштаб 13 апреля. Скончались 338 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 657 883. Умерли за все время пандемии 103 601 человек.
Вчера, 12 апреля, оперштаб сообщил о 8 320 новых случаях болезни.
В Москве за сутки выявили 1782 случая заражения коронавирусом, выздоровел 1 694 человека, скончались 58 пациентов. В Москве всего 1 050 149 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+701), Московская (+533), Ростовская (+236) и Нижегородская (+201) области.
За сутки в России полностью выздоровели 9 611 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 281 776. Продолжают лечение 272 506.