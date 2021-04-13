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Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

Ведомости

Солист ВИА «Песняры», заслуженный артист БССР Леонид Борткевич умер сегодня, сообщается на странице музыкального коллектива в Facebook

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров Леонид Борткевич! Светлая память артисту!!!» — сказано в сообщении.

Причины смерти музыканта не уточняются. Ему был 71 год.

В составе «Песняров» Борткевич выступал с 1970 по 1980 гг. После этого он почти на 20 лет оставил группу и занялся режиссурой. В 1999 г. вернулся в ансамбль и был там до 2003 г. — до смерти художественного руководителя группы Владимира Мулявина. Затем Борткевич руководил собственным одноименным ансамблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных