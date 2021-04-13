Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич
Солист ВИА «Песняры», заслуженный артист БССР Леонид Борткевич умер сегодня, сообщается на странице музыкального коллектива в Facebook.
«Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров Леонид Борткевич! Светлая память артисту!!!» — сказано в сообщении.
Причины смерти музыканта не уточняются. Ему был 71 год.
В составе «Песняров» Борткевич выступал с 1970 по 1980 гг. После этого он почти на 20 лет оставил группу и занялся режиссурой. В 1999 г. вернулся в ансамбль и был там до 2003 г. — до смерти художественного руководителя группы Владимира Мулявина. Затем Борткевич руководил собственным одноименным ансамблем.