Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

В составе «Песняров» Борткевич выступал с 1970 по 1980 гг. После этого он почти на 20 лет оставил группу и занялся режиссурой. В 1999 г. вернулся в ансамбль и был там до 2003 г. — до смерти художественного руководителя группы Владимира Мулявина. Затем Борткевич руководил собственным одноименным ансамблем.