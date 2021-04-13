В Минздраве Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавируса
Третья волна коронавируса началась в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава республики Инну Карабан.
«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией – мы это называем началом третьей волны», – сказала Карабан журналистам. При этом, по ее словам, в стране нет такого сильного роста заболеваемости, как в ходе предыдущих двух волн. «Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны», – объяснила она.
В ближайшее время в организации здравоохранения Белоруссии поступит российская вакцина от коронавируса «Спутник V» и начнется массовая вакцинация населения, подчеркнула Карабан.
По данным белорусского Минздрава на 13 апреля, за сутки в стране выявлено 754 новых случая коронавируса, 761 человек выписан после выздоровления. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 337 635 случаев коронавируса и 2373 летальных исхода.