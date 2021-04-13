В Минздраве Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавируса

«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией – мы это называем началом третьей волны», – сказала Карабан журналистам. При этом, по ее словам, в стране нет такого сильного роста заболеваемости, как в ходе предыдущих двух волн. «Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны», – объяснила она.