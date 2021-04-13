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В Минздраве Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавируса

Ведомости

Третья волна коронавируса началась в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава республики Инну Карабан.

«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией – мы это называем началом третьей волны», – сказала Карабан журналистам. При этом, по ее словам, в стране нет такого сильного роста заболеваемости, как в ходе предыдущих двух волн. «Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны», – объяснила она.

В ближайшее время в организации здравоохранения Белоруссии поступит российская вакцина от коронавируса «Спутник V» и начнется массовая вакцинация населения, подчеркнула Карабан.

По данным белорусского Минздрава на 13 апреля, за сутки в стране выявлено 754 новых случая коронавируса, 761 человек выписан после выздоровления. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 337 635 случаев коронавируса и 2373 летальных исхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных