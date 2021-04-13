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В Москве началась подготовка к отключению отопления

Ведомости

В Москве началась подготовка к отключению отопления после того, как температура в столице побила более чем 140-летний рекорд. Об этом сообщила Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, принадлежит «Газпрому»).

«ПАО «МОЭК» готовит свои производственные объекты к завершению отопительного сезона 2020–2021 годов. Дату окончания отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы», — говорится в сообщении.

Регламентные работы ведутся на находящихся в эксплуатации МОЭК более 10,5 тыс. тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.

Согласно регламенту, решение об отключении отопления принимается после того, как в течение четырех дней температура держится выше отметки в 8 градусов.

В 2020 г. системы теплоснабжения Москвы были переведены на летний режим работы с 7 мая.

Ранее сегодня в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 13 апреля — воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса. Это выше рекорда, установленного в 2008 г., на 0,8 градуса. Синоптики прогнозируют, что в среду 14 апреля будет побит еще один рекорд, принадлежащий 1962 г.: в Москве может потеплеть до плюс 23 градусов.

Ранее по теме: В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных