В Москве началась подготовка к отключению отопления

Ранее сегодня в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 13 апреля — воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса. Это выше рекорда, установленного в 2008 г., на 0,8 градуса. Синоптики прогнозируют, что в среду 14 апреля будет побит еще один рекорд, принадлежащий 1962 г.: в Москве может потеплеть до плюс 23 градусов.