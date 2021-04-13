В Москве началась подготовка к отключению отопления
В Москве началась подготовка к отключению отопления после того, как температура в столице побила более чем 140-летний рекорд. Об этом сообщила Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, принадлежит «Газпрому»).
«ПАО «МОЭК» готовит свои производственные объекты к завершению отопительного сезона 2020–2021 годов. Дату окончания отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы», — говорится в сообщении.
Регламентные работы ведутся на находящихся в эксплуатации МОЭК более 10,5 тыс. тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.
Согласно регламенту, решение об отключении отопления принимается после того, как в течение четырех дней температура держится выше отметки в 8 градусов.
В 2020 г. системы теплоснабжения Москвы были переведены на летний режим работы с 7 мая.
Ранее сегодня в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 13 апреля — воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса. Это выше рекорда, установленного в 2008 г., на 0,8 градуса. Синоптики прогнозируют, что в среду 14 апреля будет побит еще один рекорд, принадлежащий 1962 г.: в Москве может потеплеть до плюс 23 градусов.