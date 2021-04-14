В России за сутки выявили 8 326 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 326 человек, следует из статистики оперштаба на 14 апреля. Скончались 399 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 666 209. Умерли за все время пандемии 104 000 человек.
Вчера, 13 апреля, оперштаб сообщил о 8 173 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1 837 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 751 человек, скончалось 52 пациента. В Москве всего 1 053 768 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+712), Московская (+568), Ростовская (+239) и Нижегородская (+215) области.
За сутки в России полностью выздоровели 9 447 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 291 223. Продолжают лечение 270 986.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 137 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31 млн случаев, Индии (более 13,8 млн), Бразилии (свыше 13,5 млн) и Франции (свыше 5,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.