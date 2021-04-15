Соболь дали год исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру

В декабре 2020 г. против Соболь завели уголовное дело по статье о незаконном проникновении в квартиру (ст. 139 УК). Дело возбудили после того, как она пришла к дому женщины, которая, по версии ФБК, может являться тещей Сергея Кудрявцева. Последний фигурировал в материале основателя ФБК Алексея Навального о его «отравлении». Женщина утверждала, что Соболь обманом попала в дом. Соболь вину не признала. Защита юриста ФБК заявила, что обжалует приговор. Он еще не вступил в законную силу.