Соболь дали год исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру
Мировой судья участка №276 на выездном заседании Перовского районного суда Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру и назначил ей год исправительных работ условно. Об этом заявили «Ведомостям» в пресс-службе Перовского районного суда Москвы.
«Соболь Любовь Эдуардовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ, ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно», — сообщили в суде.
Реальные исправительные работы будут назначены, если Соболь нарушит условия испытательного срока, длительность которого суд обозначил в 12 месяцев. Соболь должна ежемесячно отмечаться по месту жительства и без уведомдения не менять место жительства и работы.
Накануне гособвинение запросило для Соболь год исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в доход государства. До этого Мосгорсуд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.
В декабре 2020 г. против Соболь завели уголовное дело по статье о незаконном проникновении в квартиру (ст. 139 УК). Дело возбудили после того, как она пришла к дому женщины, которая, по версии ФБК, может являться тещей Сергея Кудрявцева. Последний фигурировал в материале основателя ФБК Алексея Навального о его «отравлении». Женщина утверждала, что Соболь обманом попала в дом. Соболь вину не признала. Защита юриста ФБК заявила, что обжалует приговор. Он еще не вступил в законную силу.