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Соболь дали год исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру

Ведомости

Мировой судья участка №276 на выездном заседании Перовского районного суда Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией  (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру и назначил ей год исправительных работ условно. Об этом заявили «Ведомостям» в пресс-службе Перовского районного суда Москвы.

«Соболь Любовь Эдуардовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ, ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно», — сообщили в суде.

Реальные исправительные работы будут назначены, если Соболь нарушит условия испытательного срока, длительность которого суд обозначил в 12 месяцев. Соболь должна ежемесячно отмечаться по месту жительства и без уведомдения не менять место жительства и работы.

Накануне гособвинение запросило для Соболь год исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в доход государства. До этого Мосгорсуд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

В декабре 2020 г. против Соболь завели уголовное дело по статье о незаконном проникновении в квартиру (ст. 139 УК). Дело возбудили после того, как она пришла к дому женщины, которая, по версии ФБК, может являться тещей Сергея Кудрявцева. Последний фигурировал в материале основателя ФБК Алексея Навального о его «отравлении». Женщина утверждала, что Соболь обманом попала в дом. Соболь вину не признала. Защита юриста ФБК заявила, что обжалует приговор. Он еще не вступил в законную силу.

Ранее по теме: Прокурор запросил год исправительных работ для Соболь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных