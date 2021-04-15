Мэр Геленджика сообщил об обысках у двух заместителей и своего помощника

«Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника», — написал он.