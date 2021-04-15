Мэр Геленджика сообщил об обысках у двух заместителей и своего помощника
Сотрудники полиции пришли с обысками к сотрудникам администрации Геленджика — двум заместителям мэра и помощнику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.
«Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника», — написал он.
В пресс-службе мэрии подтвердили РБК эти данные. «Информация уточняется», — заявили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В середине февраля текущего года Богодистов сообщал о третьем за месяц визите в мэрию сотрудников ФСБ. По данным мэра, силовиков интересовала документация, связанная с деятельностью ООО «Стройинвест».