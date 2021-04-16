Лидер «Ногу свело» сообщил о переносе тура из-за давления на организаторов

«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет», — написал Покровский.