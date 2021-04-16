Лидер «Ногу свело» сообщил о переносе тура из-за давления на организаторов
Тур по Сибири музыкальной группы «Ногу свело» переносится из-за давления на организаторов, сообщил в своем аккаунте в Instagram лидер группы Максим Покровский.
«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет», — написал Покровский.
По его словам, промоутеры группы сделали все возможное, чтобы сохранить даты, «но всем понятно, откуда ноги растут». Группа приняла решение перенести тур, однако даты переноса не названы.
Тур по Сибири должен был пройти с 23 апреля по 6 мая. Среди городов тура Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Иркутск и другие.
В октябре 2020 г. группа выпустила клип «Молчание ягнят», в котором использовались кадры с акций протестов в Белоруссии. Позднее Покровский записал видеообращение в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.