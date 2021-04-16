Гонконгского медиамагната приговорили к году тюрьмы за организацию протестов

В августе 2020 г. Лай был арестован в связи с участием в протестах 2019 г. против распространения на Гонконг закона о национальной безопасности КНР. В декабре он был отпущен из-под ареста под залог в $1,3 млн. Ему было запрещено общаться с кем-либо, кроме адвокатов, писать посты в соцсетях и колонки в прессе, публично подвергать критике китайские власти на время суда, а также выезжать из Китая. Помимо сговора с иностранцами его обвиняли в мошенничестве с выплатой аренды за здание редакции таблоида Apple Daily. На конец 2020 г. состояние Лая оценивалось в более чем $1 млрд.