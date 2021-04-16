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Гонконгского медиамагната приговорили к году тюрьмы за организацию протестов

Ведомости

Гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорён к году тюрьмы за участие в организации антиправительственных протестов в 2019 г. сообщает South China Morning Post.

Лай, 73-летний основатель гонконгского таблоида Apple Daily, и еще восемь человек, в числе которых бывшие члены заксобрания Гонконга, признаны виновными в нарушении китайского закона о национальной безопасности. Суд признал, что они участвовали в несанкционированном собрании в гонконгском парке Виктория в августе 2019г., где прошел митинг с участием 300 тыс. человек.

Остальные осужденные получили от 8 до 18 месяцев тюрьмы. Троим из них исполнение приговора приостановлено. На суде присутствовали дипломаты США, Евросоюза, Германии, Канады, Франции, Нидерландов и Швеции.

Лай принимает участие в антиправительственных акциях с 2014 г., когда в Гонконге происходила длившаяся 79 дней «Революция зонтиков», спровоцированная первой попыткой Пекина контролировать избирательный процесс на этой территории.

В августе 2020 г. Лай был арестован в связи с участием в протестах 2019 г. против распространения на Гонконг закона о национальной безопасности КНР. В декабре он был отпущен из-под ареста под залог в  $1,3 млн. Ему было запрещено общаться с кем-либо, кроме адвокатов, писать посты в соцсетях и колонки в прессе, публично подвергать критике китайские власти на время суда, а также выезжать из Китая. Помимо сговора с иностранцами его обвиняли в мошенничестве с выплатой аренды за здание редакции таблоида Apple Daily. На конец 2020 г. состояние Лая оценивалось в более чем $1 млрд.

Протесты в городе начались после того, как закон был внесен на рассмотрение общекитайского парламента. Документ, в частности, изменил мини-конституцию Гонконга, требуя, чтобы территория города для обеспечения выполнения мер безопасности находилась под постоянным контролем комитета Всекитайского собрания народных представителей. 30 июня 2020 г., в канун 23-й годовщины передачи автономии от Великобритании Китаю, закон о национальной безопасности вступил в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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