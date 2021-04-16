Гонконгского медиамагната приговорили к году тюрьмы за организацию протестов
Гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорён к году тюрьмы за участие в организации антиправительственных протестов в 2019 г. сообщает South China Morning Post.
Лай, 73-летний основатель гонконгского таблоида Apple Daily, и еще восемь человек, в числе которых бывшие члены заксобрания Гонконга, признаны виновными в нарушении китайского закона о национальной безопасности. Суд признал, что они участвовали в несанкционированном собрании в гонконгском парке Виктория в августе 2019г., где прошел митинг с участием 300 тыс. человек.
Остальные осужденные получили от 8 до 18 месяцев тюрьмы. Троим из них исполнение приговора приостановлено. На суде присутствовали дипломаты США, Евросоюза, Германии, Канады, Франции, Нидерландов и Швеции.
Лай принимает участие в антиправительственных акциях с 2014 г., когда в Гонконге происходила длившаяся 79 дней «Революция зонтиков», спровоцированная первой попыткой Пекина контролировать избирательный процесс на этой территории.
В августе 2020 г. Лай был арестован в связи с участием в протестах 2019 г. против распространения на Гонконг закона о национальной безопасности КНР. В декабре он был отпущен из-под ареста под залог в $1,3 млн. Ему было запрещено общаться с кем-либо, кроме адвокатов, писать посты в соцсетях и колонки в прессе, публично подвергать критике китайские власти на время суда, а также выезжать из Китая. Помимо сговора с иностранцами его обвиняли в мошенничестве с выплатой аренды за здание редакции таблоида Apple Daily. На конец 2020 г. состояние Лая оценивалось в более чем $1 млрд.
Протесты в городе начались после того, как закон был внесен на рассмотрение общекитайского парламента. Документ, в частности, изменил мини-конституцию Гонконга, требуя, чтобы территория города для обеспечения выполнения мер безопасности находилась под постоянным контролем комитета Всекитайского собрания народных представителей. 30 июня 2020 г., в канун 23-й годовщины передачи автономии от Великобритании Китаю, закон о национальной безопасности вступил в силу.