СПЧ предложил обязать журналистов носить номерной знак и QR-код на акциях

В СПЧ отметили, что отсутствие журналиста в реестре не означает запрета на освещение митингов, однако дает право правоохранителям полагать, что он является участником собрания, в особенности несанкционированного, и несет соответствующую ответственность. Но даже при наличии аккредитации Верховному суду предлагается издать разъяснения о том, что она «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если тот допустил в ходе акции «агитацию, скандирование и т. п.».