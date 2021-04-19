СПЧ предложил обязать журналистов носить номерной знак и QR-код на акциях
Совет по правам человека (СПЧ) предложил обязать журналистов носить при освещении массовых политических акций, включая несанкционированные, номерной знак, QR-код, а также ввести «аккредитацию» на митинги с внесением в особый реестр. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.
Номерным и снабженным доступным для считывания кодом сотрудниками правоохранительных органов предлагается сделать уже одобренный Роскомнадзором бейдж журналиста. Также СПЧ предложил ввести аккредитацию журналистов, участвующих в освещении митингов и шествий, с занесением их в особый реестр. Пилотные проекты по аккредитации журналистов и блогеров на акции протеста предлагается провести Союзу журналистов России (СЖР) в регионах.
В СПЧ отметили, что отсутствие журналиста в реестре не означает запрета на освещение митингов, однако дает право правоохранителям полагать, что он является участником собрания, в особенности несанкционированного, и несет соответствующую ответственность. Но даже при наличии аккредитации Верховному суду предлагается издать разъяснения о том, что она «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если тот допустил в ходе акции «агитацию, скандирование и т. п.».
Введение таких процедур в СПЧ объясняют необходимостью защитить журналистов от незаконных задержаний во исполнение январских поручений президента, последовавших за прошедшими в том же месяце несанкционированными акциями в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. На этих акциях были задержаны, в том числе, и журналисты, причем ряд из них сообщили о применении к ним насилия со стороны правоохранителей
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что предложение СПЧ не даст журналистам дополнительной защиты, так как некоторые из пострадавших от действий силовиков журналистов имели знаки отличия, на которые полицейские внимания не обращали. Наоборот, эти меры ограничивают возможность СМИ освещать общественно-политические события, что, в том числе, противоречит закону о СМИ. Кроме того, уже утвержденные нововведения, по их мнению, являются избыточными, так как соответствующий закон считает достаточным предъявление паспорта и пресс-карты.
2 апреля Роскомнадзор утвердил вид и описание отличительного знака журналиста, присутствующего на публичном мероприятии. Отныне журналисты должны надевать на митинги и шествия специальный жилет, а также бейдж — прямоугольную карточку из бумаги размером не менее 95х140 мм с крупной надписью «Пресса». На нем должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, фотография и должность журналиста, название СМИ, дата и номер его регистрации, инициалы, фамилия и подпись главного редактора издания, дата выдачи и срок действия бейджа.
Специальный жилет журналиста должен быть неонового зеленого цвета из ткани повышенной видимости с элементами из световозвращающих материалов. Надпись «Пресса» должна быть нанесена черным цветом на прямоугольную белую световозвращающую полосу и размещаться на спине и груди.