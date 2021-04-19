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Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой с 25 апреля

Ведомости

Таллин возобновит авиасообщение с Москвой, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы Эстонии. Первый рейс должен состояться 25 апреля, его будет выполнять «Аэрофлот». 

«Рейсы в Москву будет обслуживать российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Пока запланирован один полет в неделю по воскресеньям, первый рейс должен состояться 25 апреля», — говорится в сообщении. 

По состоянию на 19 апреля из таллинского аэропорта открыты 13 международных направлений, указывается в сообщении аэропорта. 

По прибытии в Эстонию на десятидневной самоизоляции должны будут оставаться те, кто прибыл из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 человек за последние две недели превышает 150. 

Ранее пресс-служба оперштаба сообщила, что с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных