Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой с 25 апреля
«Рейсы в Москву будет обслуживать российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Пока запланирован один полет в неделю по воскресеньям, первый рейс должен состояться 25 апреля», — говорится в сообщении.
По состоянию на 19 апреля из таллинского аэропорта открыты 13 международных направлений, указывается в сообщении аэропорта.
По прибытии в Эстонию на десятидневной самоизоляции должны будут оставаться те, кто прибыл из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 человек за последние две недели превышает 150.
Ранее пресс-служба оперштаба сообщила, что с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.