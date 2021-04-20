Колумбия выразила протест России в связи с нарушением воздушных границ

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии сообщили, что подняли в небо самолеты-перехватчики, чтобы сопровождать российский самолет Ил-96-400ВПУ, который следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через колумбийское воздушное пространство. Однако национальная система противовоздушной обороны обнаружила, что самолет вошел в воздушное пространство страны в районе, отличающемся от разрешенного.