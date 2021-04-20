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Колумбия выразила протест России в связи с нарушением воздушных границ

Ведомости

Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе получил ноту протеста от колумбийских властей из-за нарушения российским самолетом воздушного пространства Колумбии, сообщила министр иностранных дел страны Клаудия Блюм. Ее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.

«Министерство иностранных дел от имени национального правительства передало официальное сообщение послу России в Боготе, выразив ему решительный протест в связи с ситуацией, вызванной российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии», — сказала она.

Блюм добавила, что Тавдумадзе заявили о важности оперативного ответа со стороны Москвы в данной ситуации. Колумбия хочет получить гарантии, что «серьезные и систематические нарушения» ее воздушного пространства не будут повторяться Россией.

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии сообщили, что подняли в небо самолеты-перехватчики, чтобы сопровождать российский самолет Ил-96-400ВПУ, который следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через колумбийское воздушное пространство. Однако национальная система противовоздушной обороны обнаружила, что самолет вошел в воздушное пространство страны в районе, отличающемся от разрешенного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных