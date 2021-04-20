Колумбия выразила протест России в связи с нарушением воздушных границ
Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе получил ноту протеста от колумбийских властей из-за нарушения российским самолетом воздушного пространства Колумбии, сообщила министр иностранных дел страны Клаудия Блюм. Ее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.
«Министерство иностранных дел от имени национального правительства передало официальное сообщение послу России в Боготе, выразив ему решительный протест в связи с ситуацией, вызванной российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии», — сказала она.
Блюм добавила, что Тавдумадзе заявили о важности оперативного ответа со стороны Москвы в данной ситуации. Колумбия хочет получить гарантии, что «серьезные и систематические нарушения» ее воздушного пространства не будут повторяться Россией.
Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии сообщили, что подняли в небо самолеты-перехватчики, чтобы сопровождать российский самолет Ил-96-400ВПУ, который следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через колумбийское воздушное пространство. Однако национальная система противовоздушной обороны обнаружила, что самолет вошел в воздушное пространство страны в районе, отличающемся от разрешенного.