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Власти Крыма передали СК материалы по блокаде водоснабжения полуострова

Ведомости

Крымские власти передали Следственному комитету часть материалов по ущербу от водной блокады Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Государственного совета республики Владимира Константинова. Ответственными в «антикрымских действиях» являются, в числе прочих, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук, считают на полуострове.

«Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответят перед судом и энергетические террористы во главе с [Ленуром] Ислямовым и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового постоянного представителя президента Украины в АРК [Бориса] Бабина», — сказал Константинов журналистам.

28 марта Константинов заявил, что Крым предъявит иск троим гражданам Украины, заявлявшим о своей причастности к организации водной блокады полуострова: бывшим депутатам Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему парламентарию Мустафе Джемилеву.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных