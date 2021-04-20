Власти Крыма передали СК материалы по блокаде водоснабжения полуострова
Крымские власти передали Следственному комитету часть материалов по ущербу от водной блокады Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Государственного совета республики Владимира Константинова. Ответственными в «антикрымских действиях» являются, в числе прочих, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук, считают на полуострове.
«Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответят перед судом и энергетические террористы во главе с [Ленуром] Ислямовым и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового постоянного представителя президента Украины в АРК [Бориса] Бабина», — сказал Константинов журналистам.
28 марта Константинов заявил, что Крым предъявит иск троим гражданам Украины, заявлявшим о своей причастности к организации водной блокады полуострова: бывшим депутатам Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему парламентарию Мустафе Джемилеву.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.