Песков переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру

С 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. С признаками респираторного заболевания он был переведен в медико-санитарную часть. 7 апреля адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова рассказала, что температура ее подзащитного снизилась до 37, но колеблется, а кашель все еще сохраняется.