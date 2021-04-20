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Песков переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру

Ведомости

По теме здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального нужно обращаться во ФСИН, а в случае возникновения вопросов — в прокуратуру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать призыв ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) освободить Навального.

«Все вопросы должны адресоваться во ФСИН. Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности — в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Весенняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 19 апреля. 22 апреля парламентарии планируют обсудить тему ареста и содержания под стражей Навального.

С 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. С признаками респираторного заболевания он был переведен в медико-санитарную часть. 7 апреля адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова рассказала, что температура ее подзащитного снизилась до 37, но колеблется, а кашель все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что Навального переводят в стационар больницы для осужденных во Владимирской области. Его здоровье во ФСИН оценили как удовлетворительное. По данным ведомства, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия Навального ему назначена витаминная терапия.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Ранее по теме: ФСИН сообщила о переводе Навального из колонии в больницу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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