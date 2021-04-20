Песков переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру
По теме здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального нужно обращаться во ФСИН, а в случае возникновения вопросов — в прокуратуру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать призыв ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) освободить Навального.
«Все вопросы должны адресоваться во ФСИН. Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности — в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН», — цитирует «РИА Новости» Пескова.
Весенняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 19 апреля. 22 апреля парламентарии планируют обсудить тему ареста и содержания под стражей Навального.
С 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. С признаками респираторного заболевания он был переведен в медико-санитарную часть. 7 апреля адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова рассказала, что температура ее подзащитного снизилась до 37, но колеблется, а кашель все еще сохраняется.
Ранее сообщалось, что Навального переводят в стационар больницы для осужденных во Владимирской области. Его здоровье во ФСИН оценили как удовлетворительное. По данным ведомства, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия Навального ему назначена витаминная терапия.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области.