Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — сказал Греф.
По оценкам Сбера, третья волна должна быть значительно ниже, чем первые две. Ее глубина будет зависеть от уровня вакцинации населения и коллективного иммунитета. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — пояснил Греф.
По словам Грефа, вероятно, с мая в России уже не будет дефицита вакцины от коронавируса. «Сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна и так далее. Но сейчас, слава Богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты», — сказал он. Если к 1 сентября удастся сделать прививки 60-70 млн россиян, у страны будут хорошие шансы «пройти осень спокойно», убежден он.
Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нужно работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю провакцинировать 70% населения России. По его оценке, «Спутником V» вакцинировано около 10-11 млн человек, с учетом зарубежных стран, возможно, больше.