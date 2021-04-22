Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

По словам Грефа, вероятно, с мая в России уже не будет дефицита вакцины от коронавируса. «Сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна и так далее. Но сейчас, слава Богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты», — сказал он. Если к 1 сентября удастся сделать прививки 60-70 млн россиян, у страны будут хорошие шансы «пройти осень спокойно», убежден он.