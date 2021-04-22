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Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Ведомости

Третья волна коронавируса «вероятно, будет», заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — сказал Греф.

По оценкам Сбера, третья волна должна быть значительно ниже, чем первые две. Ее глубина будет зависеть от уровня вакцинации населения и коллективного иммунитета. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — пояснил Греф.

По словам Грефа, вероятно, с мая в России уже не будет дефицита вакцины от коронавируса. «Сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна и так далее. Но сейчас, слава Богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты», — сказал он. Если к 1 сентября удастся сделать прививки 60-70 млн россиян, у страны будут хорошие шансы «пройти осень спокойно», убежден он.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нужно работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю провакцинировать 70% населения России. По его оценке, «Спутником V» вакцинировано около 10-11 млн человек, с учетом зарубежных стран, возможно, больше.

Ранее по теме: Разработчик «Спутника V» назвал возможный срок вакцинации 70% россиян
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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