ВОЗ заявил о заинтересованности в широком использовании «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в широком использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для помощи нуждающимся странам, сообщил МИД России со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.
«Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», — говорится в сообщении.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6% а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.