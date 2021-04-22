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В России за сутки выявили 8996 случаев заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 8996 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от коронавируса 8934 пациента, погибли 397 человек. За весь период в России выявили 4 736 121 случай заражения коронавирусом. 4 361 807 человек выздоровели от вируса, 107 103 — скончались.

21 апреля оперштаб сообщил о 8271 случае заражения.

В Москве за сутки выявили 2704 случая заражения вирусом. За весь период пандемии заразились коронавирусом 1 072 740 человек, из них 977 880 вылечились. Продолжают лечение 76 994 пациента. Умерли от коронавируса в Москве 17 866 человек.

В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 682 случая, Московская область — 590, Ростовская область — 237, Нижегородская область — 193, Самарская область — 190.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 410 074 случая заражения, Московская область — 244 969, Нижегородская область — 112 517, Ростовская область — 86 101, Свердловская область — 85 270.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место заняли США — 31,9 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,9 млн, на третьем месте Бразилия — 14,1 млн, на четвертом месте Франция – 5,4 млн. В мире зарегистрировано 143,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных