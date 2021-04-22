В России за сутки выявили 8996 случаев заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место заняли США — 31,9 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,9 млн, на третьем месте Бразилия — 14,1 млн, на четвертом месте Франция – 5,4 млн. В мире зарегистрировано 143,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.