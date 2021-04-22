В России за сутки выявили 8996 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 8996 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от коронавируса 8934 пациента, погибли 397 человек. За весь период в России выявили 4 736 121 случай заражения коронавирусом. 4 361 807 человек выздоровели от вируса, 107 103 — скончались.
21 апреля оперштаб сообщил о 8271 случае заражения.
В Москве за сутки выявили 2704 случая заражения вирусом. За весь период пандемии заразились коронавирусом 1 072 740 человек, из них 977 880 вылечились. Продолжают лечение 76 994 пациента. Умерли от коронавируса в Москве 17 866 человек.
В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 682 случая, Московская область — 590, Ростовская область — 237, Нижегородская область — 193, Самарская область — 190.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 410 074 случая заражения, Московская область — 244 969, Нижегородская область — 112 517, Ростовская область — 86 101, Свердловская область — 85 270.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место заняли США — 31,9 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,9 млн, на третьем месте Бразилия — 14,1 млн, на четвертом месте Франция – 5,4 млн. В мире зарегистрировано 143,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.