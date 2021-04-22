«Аварийную» посадку Ил-78 в Подмосковье объяснили испытаниями
Ранее агентство, ссылаясь на представителя экстренных служб, сообщило, что Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском из-за проблем со стойкой шасси.
Источник также сообщил, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, а на его борту находятся 16 человек.
«Самолет Ил-78М-2 проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки», — сказали в ОАК.
Ил-78 разработан на базе тяжелого транспортного воздушного судна Ил-76 и предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе.