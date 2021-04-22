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«Аварийную» посадку Ил-78 в Подмосковье объяснили испытаниями

Ведомости

Самолет-заправщик Ил-78М-2 в рамках летных испытаний отрабатывает аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее агентство, ссылаясь на представителя экстренных служб, сообщило, что Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском из-за проблем со стойкой шасси.

Источник также сообщил, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, а на его борту находятся 16 человек.

«Самолет Ил-78М-2 проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки», — сказали в ОАК.

Ил-78 разработан на базе тяжелого транспортного воздушного судна Ил-76 и предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных