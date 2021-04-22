В Кремле рассказал об участии Путина в саммите по климату

«Президент в режиме онлайн по видеоконференции примет участие в саммите по климату. В целом в российскую делегацию, которую возглавляет президент, также войдут министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев. Сегодня будет первая сессия, она называется «Наш коллективный рывок к 2030 году». Будет церемония открытия несмотря на формат онлайн, будет обеспечиваться телефонный перевод на шесть официальных языков ООН, видеопрезентации, даже будет коллективное онлайн-фотографирование участников», — рассказал Песков.