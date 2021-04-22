В Кремле рассказал об участии Путина в саммите по климату
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по климату в режиме онлайн, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент в режиме онлайн по видеоконференции примет участие в саммите по климату. В целом в российскую делегацию, которую возглавляет президент, также войдут министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев. Сегодня будет первая сессия, она называется «Наш коллективный рывок к 2030 году». Будет церемония открытия несмотря на формат онлайн, будет обеспечиваться телефонный перевод на шесть официальных языков ООН, видеопрезентации, даже будет коллективное онлайн-фотографирование участников», — рассказал Песков.
В ходе саммита со вступительным словом выступит президент США Джо Байден, а генсекретарь ООН Антониу Гуттериш озвучит краткое обращение. Выступление главы российского государства станет 22-м.
«Президент США Байден выступит со вступительным словом. Будет краткое обращение генсекретаря ООН Гуттериша. И далее начнут выступать главы государств и правительств в алфавитном порядке по английскому алфавиту. Мы будем выступать 22-е, президент выступит. До нас выступит президент республики Корея, и после нас будет выступать король Саудовской Аравии», — добавил представитель Кремля.
Далее в саммите Россию будут представлять Эдельгериев и Козлов.
«Климат — один из приоритетов, в том числе один из приоритетов, который был вчера озвучен на послании. Тема важная и президенту есть, что сказать», — резюмировал Песков.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден пригласил Путина, а также главу КНР Си Цзиньпина на саммит по климату. Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 государств. Оно состоится в дистанционном формате 22-23 апреля. Главной целью мероприятия Вашингтон назвал активизацию усилий экономик мира по сокращению загрязнения окружающей среды в это «критическое десятилетие».