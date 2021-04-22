Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

В Кремле рассказал об участии Путина в саммите по климату

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по климату в режиме онлайн, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент в режиме онлайн по видеоконференции примет участие в саммите по климату. В целом в российскую делегацию, которую возглавляет президент, также войдут министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев. Сегодня будет первая сессия, она называется «Наш коллективный рывок к 2030 году». Будет церемония открытия несмотря на формат онлайн, будет обеспечиваться телефонный перевод на шесть официальных языков ООН, видеопрезентации, даже будет коллективное онлайн-фотографирование участников», — рассказал Песков.

В ходе саммита со вступительным словом выступит президент США Джо Байден, а генсекретарь ООН Антониу Гуттериш озвучит краткое обращение. Выступление главы российского государства станет 22-м.

«Президент США Байден выступит со вступительным словом. Будет краткое обращение генсекретаря ООН Гуттериша. И далее начнут выступать главы государств и правительств в алфавитном порядке по английскому алфавиту. Мы будем выступать 22-е, президент выступит. До нас выступит президент республики Корея, и после нас будет выступать король Саудовской Аравии», — добавил представитель Кремля.

Далее в саммите Россию будут представлять Эдельгериев и Козлов.

«Климат — один из приоритетов, в том числе один из приоритетов, который был вчера озвучен на послании. Тема важная и президенту есть, что сказать», — резюмировал Песков.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден пригласил Путина, а также главу КНР Си Цзиньпина на саммит по климату. Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 государств. Оно состоится в дистанционном формате 22-23 апреля. Главной целью мероприятия Вашингтон назвал активизацию усилий экономик мира по сокращению загрязнения окружающей среды в это «критическое десятилетие».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных