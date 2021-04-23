В России за сутки выявили 8840 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели 9407 пациентов, погибли 398 человек. За весь период в России выявили 4 744 961 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.
22 апреля оперштаб сообщил о 8996 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 2502 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии заразились коронавирусом 1 075 242 человека, из них 980 003 выздоровели. Продолжают лечение 77 316 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве умерли 17 923 человека.
В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург (694), Московская (609), Ростовская (238), Нижегородская (194) и Самарская (191) области.
В топ-5 регионов по заболеваемости COVID-19 помимо Москвы вошли Санкт-Петербург (410 768 случаев), Московская (245 578), Нижегородская (112 711) и Ростовская (86 339) области.