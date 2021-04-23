В России за сутки выявили 8840 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели 9407 пациентов, погибли 398 человек. За весь период в России выявили 4 744 961 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.