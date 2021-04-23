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В России за сутки выявили 8840 случаев заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели 9407 пациентов, погибли 398 человек. За весь период в России выявили 4 744 961 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.

22 апреля оперштаб сообщил о 8996 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 2502 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии заразились коронавирусом 1 075 242 человека, из них 980 003 выздоровели. Продолжают лечение 77 316 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве умерли 17 923 человека.

В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург (694), Московская (609), Ростовская (238), Нижегородская (194) и Самарская (191) области.

В топ-5 регионов по заболеваемости COVID-19 помимо Москвы вошли Санкт-Петербург (410 768 случаев), Московская (245 578), Нижегородская (112 711) и Ростовская (86 339) области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных