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Врио главы Тувы отправил правительство региона в отставку

Ведомости

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг объявил об отставке правительства региона, говорится на официальном портале республики.

«Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства. Указ подписан и датирован сегодняшним днем. При этом члены правительства пока продолжают исполнять свои обязанности», — пояснил Ховалыг.

По его словам, решение отправить правительство в отставку было «взвешенным и выверенным». «Оно продиктовано самой жизнью и не является политическим решением, которое нужно драматизировать», — отметил Ховалыг.

Владислав Ховалыг был назначен врио главы Тувы 7 апреля. Бывший глава региона Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию. «РИА Новости» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко сообщали, что плановые выборы главы Тувы пройдут в единый день голосования 19 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных