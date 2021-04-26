Врио главы Тувы отправил правительство региона в отставку
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг объявил об отставке правительства региона, говорится на официальном портале республики.
«Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства. Указ подписан и датирован сегодняшним днем. При этом члены правительства пока продолжают исполнять свои обязанности», — пояснил Ховалыг.
По его словам, решение отправить правительство в отставку было «взвешенным и выверенным». «Оно продиктовано самой жизнью и не является политическим решением, которое нужно драматизировать», — отметил Ховалыг.
Владислав Ховалыг был назначен врио главы Тувы 7 апреля. Бывший глава региона Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию. «РИА Новости» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко сообщали, что плановые выборы главы Тувы пройдут в единый день голосования 19 сентября.