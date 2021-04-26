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В России выявили 8803 случая коронавируса за сутки

Ведомости

В России за сутки выявили 8803 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 771 372. Умерли за день 356 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 108 588.

Вчера, 26 апреля, оперштаб сообщил о 8780 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2687 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1125 пациентов, скончались 55 человек. За весь период с начала пандемии в Москве было выявлено 1 082 996 случаев коронавируса.

За сутки лидерами по выявлению новых случаев коронавируса стали Санкт-Петербург (706 заболевших), Московская область (609), Ростовская область (234 человек), Самарская область (184 человека).

В топ-5 по общему числу заболевших, кроме Москвы, входят Санкт-Петербург (412 864), Московская область (247 394), Нижегородская область (113 273), Ростовская область (87 044).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных