В России выявили 8803 случая коронавируса за сутки
В России за сутки выявили 8803 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 771 372. Умерли за день 356 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 108 588.
Вчера, 26 апреля, оперштаб сообщил о 8780 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2687 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1125 пациентов, скончались 55 человек. За весь период с начала пандемии в Москве было выявлено 1 082 996 случаев коронавируса.
За сутки лидерами по выявлению новых случаев коронавируса стали Санкт-Петербург (706 заболевших), Московская область (609), Ростовская область (234 человек), Самарская область (184 человека).
В топ-5 по общему числу заболевших, кроме Москвы, входят Санкт-Петербург (412 864), Московская область (247 394), Нижегородская область (113 273), Ростовская область (87 044).