РФПИ договорился с Турцией о производстве «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармкомпания Viscoran İlaç договорились о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба фонда.
«Viscoran İlaç осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», — говорится в сообщении. В рамках соглашения с РФПИ турецкая компания ведет переговоры с другими местными производственными площадками для увеличения мощностей по производству вакцины.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.