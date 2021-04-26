Гинцбург допустил увеличение интервала между прививками «Спутником V»

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее зарегистрировали около 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины – «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.