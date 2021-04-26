Гинцбург допустил увеличение интервала между прививками «Спутником V»
Минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» в других странах может быть увеличен до трех месяцев, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«По запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев», – говорится в заявлении Гинцбурга, опубликованном в Telegram-канале вакцины.
По его словам, эта мера не повлияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев повысит и продлит ее. Она позволит значительно ускорить иммунизацию населения иностранных государств. Каждый национальный регулятор сможет самостоятельно решать, сохранять интервал между прививками в 21 день или продлить его до трех месяцев. В России данный интервал останется прежним.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее зарегистрировали около 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины – «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.