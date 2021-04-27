Студентов отпустят на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

«Скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — сказал Афанасьев. Он не уточнил, связана ли эта мера с ростом заболеваемости коронавирусом.