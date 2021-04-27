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Студентов отпустят на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

Ведомости

В Минобрнауки готовят приказ о дополнительных каникулах студентов с 1 по 10 мая, заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

«Скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — сказал Афанасьев. Он не уточнил, связана ли эта мера с ростом заболеваемости коронавирусом.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. В президентском указе нет уточнения о работе предприятий с ненормированным графиком, однако сказано, что органы публичной власти и прочие организации должны будут определить число работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций.

Нерабочие дни были объявлены по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила их введение необходимостью снизить число социальных контактов. Так, по мысли Поповой, проще не допустить роста заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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