Студентов отпустят на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая
В Минобрнауки готовят приказ о дополнительных каникулах студентов с 1 по 10 мая, заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.
«Скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — сказал Афанасьев. Он не уточнил, связана ли эта мера с ростом заболеваемости коронавирусом.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. В президентском указе нет уточнения о работе предприятий с ненормированным графиком, однако сказано, что органы публичной власти и прочие организации должны будут определить число работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций.
Нерабочие дни были объявлены по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила их введение необходимостью снизить число социальных контактов. Так, по мысли Поповой, проще не допустить роста заболеваемости коронавирусом.