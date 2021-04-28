КС назвал условия для изъятия единственного жилья у должников
Конституционный суд России разрешил в определенных случаях изымать единственное жилье должников для уплаты долга, говорится на сайте суда.
В сообщении говорится, что КС рассматривал дело Ивана Ревкова, который в 1999 г. одолжил своей знакомой деньги, однако она их не вернула. Он обратился в суд, но приставам также не удалось взыскать долг. С учетом индексации в 2019 г. сумма долга составила больше 4,5 млн руб. За это время должница купила квартиру площадью более 110 кв. м и через суд была признана банкротом.
Ревков настаивал на продаже квартиры своей знакомой для погашения долга, но в суде ему отказали на основании статьи (446 ГПК РФ), которая запрещает изымать у должника единственное жилье.
В сообщении говорится, что КС еще в 2012 г. постановил, что исполнительский иммунитет должников не может быть безусловным и его нужно законодательно скорректировать. По мнению КС, суд может изъять у должника единственное жилье, но взамен ему должно быть предоставлено другое, площадью не меньше, чем по договору соцнайма. Также суды должны учитывать время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства и уведомления должника об этом.
«Имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам», — пояснили в суде. КС постановил, что дело Ревкова подлежит пересмотру.