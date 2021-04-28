КС назвал условия для изъятия единственного жилья у должников

В сообщении говорится, что КС еще в 2012 г. постановил, что исполнительский иммунитет должников не может быть безусловным и его нужно законодательно скорректировать. По мнению КС, суд может изъять у должника единственное жилье, но взамен ему должно быть предоставлено другое, площадью не меньше, чем по договору соцнайма. Также суды должны учитывать время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства и уведомления должника об этом.