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КС назвал условия для изъятия единственного жилья у должников

Ведомости

Конституционный суд России разрешил в определенных случаях изымать единственное жилье должников для уплаты долга, говорится на сайте суда.

В сообщении говорится, что КС рассматривал дело Ивана Ревкова, который в 1999 г. одолжил своей знакомой деньги, однако она их не вернула. Он обратился в суд, но приставам также не удалось взыскать долг. С учетом индексации в 2019 г. сумма долга составила больше 4,5 млн руб. За это время должница купила квартиру площадью более 110 кв. м и через суд была признана банкротом.

Ревков настаивал на продаже квартиры своей знакомой для погашения долга, но в суде ему отказали на основании статьи (446 ГПК РФ), которая запрещает изымать у должника единственное жилье.

В сообщении говорится, что КС еще в 2012 г. постановил, что исполнительский иммунитет должников не может быть безусловным и его нужно законодательно скорректировать. По мнению КС, суд может изъять у должника единственное жилье, но взамен ему должно быть предоставлено другое, площадью не меньше, чем по договору соцнайма. Также суды должны учитывать время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства и уведомления должника об этом.

«Имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам», — пояснили в суде. КС постановил, что дело Ревкова подлежит пересмотру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных