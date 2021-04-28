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В России за сутки выявили 7848 случаев коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки зарегистрировали 7848 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это минимум с сентября 2020 г.

За сутки вылечились от коронавируса 8420 человек, погибли 387. За весь период в России выявили 4 787 273 случая заражения коронавирусом. 4 411 098 человек выздоровели от коронавируса, 109 367 — скончались. 26 апреля оперштаб сообщил о 8053 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 1840 зараженных коронавирусом, за весь период – 1 086 934, из них 987 457 пациентов уже выздоровели, 18 202 человека погибли от вируса в Москве.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 723 случая, Московская область — 612, Ростовская область — 228, Самарская область — 179, Нижегородская область — 179 случаев заражения.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 414 299 случаев заражения, Московская область — 248 598, Нижегородская область — 113 622, Ростовская область — 87 502, Свердловская область — 85 937.

[12:44:31 AM]

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 32,1 млн случаев, на втором месте Индия — более 17,9 млн, на третьем месте Бразилия — более 14,4 млн, на четвертом месте Франция — почти 5,6 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 148,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,1 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных