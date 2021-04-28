В России за сутки выявили 7848 случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 32,1 млн случаев, на втором месте Индия — более 17,9 млн, на третьем месте Бразилия — более 14,4 млн, на четвертом месте Франция — почти 5,6 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 148,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,1 млн смертей от него.