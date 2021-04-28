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В Киеве 1 мая ослабят карантин

Ведомости

Власти Киева приняли решение об ослаблении карантина в городе, сообщает «УНИАН» со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко.

С 1 мая общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме. В городе заработают рынки, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и спортивные залы. С 5 мая возобновится обучение в школах и университетах.

По словам Кличко, ограничения могут быть усилены в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Жесткий локдаун был введен в Киеве 5 апреля: были закрыты детские сады и школы, проезд в общественном транспорте возможен только при наличии спецпропуска. За последние сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9590 человек, зафиксирован 441 случай смерти, 20 062 пациента выздоровели, этот показатель стал рекордным за все время пандемии в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных