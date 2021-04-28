В Киеве 1 мая ослабят карантин
Власти Киева приняли решение об ослаблении карантина в городе, сообщает «УНИАН» со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко.
С 1 мая общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме. В городе заработают рынки, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и спортивные залы. С 5 мая возобновится обучение в школах и университетах.
По словам Кличко, ограничения могут быть усилены в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.
Жесткий локдаун был введен в Киеве 5 апреля: были закрыты детские сады и школы, проезд в общественном транспорте возможен только при наличии спецпропуска. За последние сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9590 человек, зафиксирован 441 случай смерти, 20 062 пациента выздоровели, этот показатель стал рекордным за все время пандемии в стране.