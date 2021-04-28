В Киеве 1 мая ослабят карантин

Жесткий локдаун был введен в Киеве 5 апреля: были закрыты детские сады и школы, проезд в общественном транспорте возможен только при наличии спецпропуска. За последние сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9590 человек, зафиксирован 441 случай смерти, 20 062 пациента выздоровели, этот показатель стал рекордным за все время пандемии в стране.