Во «Внуково» объяснили смену аэропорта прибытия самолета с Навальным

Ванцев рассказал, что в ту неделю в середине января «Домодедово» и «Шереметьево» закрывались из-за большого снегопада: аэропорты не успевали чистить взлетно-посадочные полосы от снега. «Внуково» тогда работал как запасной аэродром. Во время посадки самолета с Навальным аэропорт не мог принимать рейсы, потому что одна из снегоуборочных щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Ее вытащили в течение 15 минут, после чего аэропорт снова открылся. Тогда на запасной аэродром вместе с самолетом Навального ушли еще три рейса, добавил Ванцев.