Во «Внуково» объяснили смену аэропорта прибытия самолета с Навальным
Совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев объяснил смену аэропорта прибытия самолета, на котором основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный возвращался из Берлина в Москву. 17 января самолет должен был приземлиться во «Внуково», однако в итоге сел в «Шереметьево».
«Это была случайность. Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать (менять аэропорт прибытия) просто так», — сказал Ванцев. По его словам, решение уйти на запасной аэродром принимает командир самолета: «Только он может принять решение покрутиться в воздухе в зависимости от наличия запасного топлива или уйти на запасной аэродром».
Ванцев рассказал, что в ту неделю в середине января «Домодедово» и «Шереметьево» закрывались из-за большого снегопада: аэропорты не успевали чистить взлетно-посадочные полосы от снега. «Внуково» тогда работал как запасной аэродром. Во время посадки самолета с Навальным аэропорт не мог принимать рейсы, потому что одна из снегоуборочных щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Ее вытащили в течение 15 минут, после чего аэропорт снова открылся. Тогда на запасной аэродром вместе с самолетом Навального ушли еще три рейса, добавил Ванцев.
17 января Навальный был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудниками ФСИН после того, как вернулся из Германии. Там он находился с 22 августа 2020 г. на лечении в берлинской клинике «Шарите» после предполагаемого отравления.
В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 года.