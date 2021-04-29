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В Чехии прекратили изучение российской вакцины «Спутник V»

Ведомости

Государственного институт по контролю за лекарственными препаратами Чехии прекратил изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за недостатка полученной от производителя документации. Об этом заявила глава регулятора Ирена Сторова, сообщает LRT.

«Документации, которую мы получили для "Спутник V", недостаточно. Мы ее изучили и изложили наши выводы в отчете, представленном правительству, с соответствующими замечаниями», — сказала Сторова. Она пояснила, что регулятор получил «десятки страниц» документации, в то время, как обычно для препаратов ее объем составляет «несколько десятков тысяч страниц».

Сторова также сообщила, что клинические испытания российской вакцины в Чехии не проводились и не планируются. «Никаких официальных разбирательств возбуждено не было. Мы не получали запроса от правительства на проведение клинических испытаний», — добавила глава чешского фармрегулятора.

В феврале президент Чехии Милош Земан рассказал в эфире CNN Prima News, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Земан отметил, что Путин пообещал удовлетворить его просьбу. В то же время использование российского препарата в Чехии и в целом в ЕС пока не одобрено. Европейское медицинское агентства (EMA) с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение EMA в мае. В конце апреля эксперты регулятора завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России. В то же время препарат разрешен к использованию в соседних с Чехией Венгрии и Словакии.

По данным журнала The Lancet, эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: Эксперты EMA завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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