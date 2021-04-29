В Чехии прекратили изучение российской вакцины «Спутник V»
Государственного институт по контролю за лекарственными препаратами Чехии прекратил изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за недостатка полученной от производителя документации. Об этом заявила глава регулятора Ирена Сторова, сообщает LRT.
«Документации, которую мы получили для "Спутник V", недостаточно. Мы ее изучили и изложили наши выводы в отчете, представленном правительству, с соответствующими замечаниями», — сказала Сторова. Она пояснила, что регулятор получил «десятки страниц» документации, в то время, как обычно для препаратов ее объем составляет «несколько десятков тысяч страниц».
Сторова также сообщила, что клинические испытания российской вакцины в Чехии не проводились и не планируются. «Никаких официальных разбирательств возбуждено не было. Мы не получали запроса от правительства на проведение клинических испытаний», — добавила глава чешского фармрегулятора.
В феврале президент Чехии Милош Земан рассказал в эфире CNN Prima News, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Земан отметил, что Путин пообещал удовлетворить его просьбу. В то же время использование российского препарата в Чехии и в целом в ЕС пока не одобрено. Европейское медицинское агентства (EMA) с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение EMA в мае. В конце апреля эксперты регулятора завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России. В то же время препарат разрешен к использованию в соседних с Чехией Венгрии и Словакии.
По данным журнала The Lancet, эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В январе в стране началась массовая вакцинация.