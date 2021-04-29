В Чехии прекратили изучение российской вакцины «Спутник V»

В феврале президент Чехии Милош Земан рассказал в эфире CNN Prima News, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Земан отметил, что Путин пообещал удовлетворить его просьбу. В то же время использование российского препарата в Чехии и в целом в ЕС пока не одобрено. Европейское медицинское агентства (EMA) с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение EMA в мае. В конце апреля эксперты регулятора завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России. В то же время препарат разрешен к использованию в соседних с Чехией Венгрии и Словакии.