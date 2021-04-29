В России за сутки выявили 9284 случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3215 новых случаев заражения. За весь период пандемии в городе зарегистрировано 1 090 149 пациентов с коронавирусом, из них 989 411 — выздоровели и 82 480 еще болеют. 18 258 человек погибли от коронавируса в Москве.