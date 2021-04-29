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В России за сутки выявили 9284 случая заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России выявили 9284 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от вируса 8442 человека, скончались — 364. За весь период в России зарегистрировано 4 787 273 случая заражения коронавирусом. 4 411 098 пациентов вылечились от вируса, 109 367 — погибли.

28 апреля оперштаб сообщил о 7848 случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 3215 новых случаев заражения. За весь период пандемии в городе зарегистрировано 1 090 149 пациентов с коронавирусом, из них 989 411 — выздоровели и 82 480 еще болеют. 18 258 человек погибли от коронавируса в Москве.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 716 случаев заражения, Московская область — 632 новых пациента, Ростовская область — 229 случаев, Самарская область — 176, Нижегородская область — 174 случая заражения.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 415 015 случаев заражения, Московская область — 249 230 случаев, Нижегородская область — 113 796, Ростовская область — 87 731, Свердловская область — 86 044 случая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В первую пятерку вошли США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Всего в мире зарегистрировано 149,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,1 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных