В России за сутки выявили 9284 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9284 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от вируса 8442 человека, скончались — 364. За весь период в России зарегистрировано 4 787 273 случая заражения коронавирусом. 4 411 098 пациентов вылечились от вируса, 109 367 — погибли.
28 апреля оперштаб сообщил о 7848 случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 3215 новых случаев заражения. За весь период пандемии в городе зарегистрировано 1 090 149 пациентов с коронавирусом, из них 989 411 — выздоровели и 82 480 еще болеют. 18 258 человек погибли от коронавируса в Москве.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 716 случаев заражения, Московская область — 632 новых пациента, Ростовская область — 229 случаев, Самарская область — 176, Нижегородская область — 174 случая заражения.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 415 015 случаев заражения, Московская область — 249 230 случаев, Нижегородская область — 113 796, Ростовская область — 87 731, Свердловская область — 86 044 случая.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В первую пятерку вошли США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Всего в мире зарегистрировано 149,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,1 млн смертей от него.