Песков рассказал о планах Путина на майские праздники
Президент России Владимир Путин 1 мая посетит пасхальное богослужение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«1 мая традиционно в конце суток президент посетит пасхальное богослужение. Мы сообщим вам, где это будет. С 4 по 7 мая публичных мероприятий сейчас не запланировано. Но у главы государства график постоянно рабочий», — рассказал Песков. По его словам, начиная с 8-9 мая у президента будет «достаточно напряженный рабочий график».
Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что такая мера поможет снизить число контактов людей друг с другом и стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России. В 2021 г. выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно.