Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

«1 мая традиционно в конце суток президент посетит пасхальное богослужение. Мы сообщим вам, где это будет. С 4 по 7 мая публичных мероприятий сейчас не запланировано. Но у главы государства график постоянно рабочий», — рассказал Песков. По его словам, начиная с 8-9 мая у президента будет «достаточно напряженный рабочий график».