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Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Ведомости

Президент России Владимир Путин 1 мая посетит пасхальное богослужение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«1 мая традиционно в конце суток президент посетит пасхальное богослужение. Мы сообщим вам, где это будет. С 4 по 7 мая публичных мероприятий сейчас не запланировано. Но у главы государства график постоянно рабочий», — рассказал Песков. По его словам, начиная с 8-9 мая у президента будет «достаточно напряженный рабочий график».

Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что такая мера поможет снизить число контактов людей друг с другом и стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России. В 2021 г. выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно.

Ранее по теме: Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных