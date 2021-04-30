Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

Герой Труда — высшее звание и государственная награда РФ, высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Как отмечает ТАСС, с учетом награждения 30 апреля звание Героя Труда РФ присвоено как минимум 67 гражданам России.