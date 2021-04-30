Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам за особые трудовые заслуги перед государством и народом, сообщается на сайте Кремля.
Согласно указу, звание Героя Труда присвоено Геннадию Антохину – капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала компании «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке, трактористу Александру Бондаренко, Мураду Кажлаеву – худруку и директору дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей, Виктору Полякову – замгендиректора, управляющему директору «ОДК-Сатурн», а также машинисту крана доменного цеха Людмиле Сусляковой.
Герой Труда — высшее звание и государственная награда РФ, высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Как отмечает ТАСС, с учетом награждения 30 апреля звание Героя Труда РФ присвоено как минимум 67 гражданам России.