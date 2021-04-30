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Суд признал законным включение правозащитника Пономарева в список иноагентов

Ведомости

Хорошевский суд Москвы признал законным включение основателя ныне распущенного движения «За права человека» Льва Пономарева в список СМИ-иноагентов и отказался исключать правозащитника из реестра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Хорошевским районным судом рассмотрено административное исковое заявление Пономарева Л. А., в удовлетворении административного иска отказано», — сообщили агентству в суде. Также обжаловали причисление к иностранным агентам художница из Петербурга Дарья Апахончич и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин (внесены в список СМИ-иноагентов).

Пономарев подал иск к Минюсту с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов в марте. Тогда же основанная им организация «За права человека» объявила о своем самороспуске. В соответствующий список правозащитника включили в декабре 2020 г. вместе с Апахончич и Камалягиным.

В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных