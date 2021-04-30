Суд признал законным включение правозащитника Пономарева в список иноагентов
Хорошевский суд Москвы признал законным включение основателя ныне распущенного движения «За права человека» Льва Пономарева в список СМИ-иноагентов и отказался исключать правозащитника из реестра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Хорошевским районным судом рассмотрено административное исковое заявление Пономарева Л. А., в удовлетворении административного иска отказано», — сообщили агентству в суде. Также обжаловали причисление к иностранным агентам художница из Петербурга Дарья Апахончич и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин (внесены в список СМИ-иноагентов).
Пономарев подал иск к Минюсту с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов в марте. Тогда же основанная им организация «За права человека» объявила о своем самороспуске. В соответствующий список правозащитника включили в декабре 2020 г. вместе с Апахончич и Камалягиным.
В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.