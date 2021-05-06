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В России за сутки выявили 7639 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние 24 часа коронавирус выявили у 7639 жителей России, следует из статистики оперативного штаба на 6 мая. Это минимальный показатель с 26 сентября прошлого года. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 4 855 128 жителей страны.

351 человек умер в течение суток в результате заражения коронавирусом. Общее число погибших достигло 112 246.

Выздоровели за 24 часа 7788 россиян. В настоящее время COVID-19 болеют 270 544 пациента.

5 мая в России выявили 7975 новых случаев коронавируса. Умерли 360 человек.

В Москве за сутки COVID-19 подтвердился у 2114 граждан. Это максимальный показатель среди всех регионов в страны. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+715), Московская (+600), Ростовская (+211) и Воронежская (+144) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по количеству жителей с выявленным за все время коронавирусом. Лидером здесь являются США — 32,5 млн случаев. За ними следуют Индия (21 млн), Бразилия (14,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн). Всего в мире COVID-19 обнаружили у 155,2 млн человек. Из них свыше 3,2 млн умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных