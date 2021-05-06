В России за сутки выявили 7639 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа коронавирус выявили у 7639 жителей России, следует из статистики оперативного штаба на 6 мая. Это минимальный показатель с 26 сентября прошлого года. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 4 855 128 жителей страны.
351 человек умер в течение суток в результате заражения коронавирусом. Общее число погибших достигло 112 246.
Выздоровели за 24 часа 7788 россиян. В настоящее время COVID-19 болеют 270 544 пациента.
5 мая в России выявили 7975 новых случаев коронавируса. Умерли 360 человек.
В Москве за сутки COVID-19 подтвердился у 2114 граждан. Это максимальный показатель среди всех регионов в страны. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+715), Московская (+600), Ростовская (+211) и Воронежская (+144) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по количеству жителей с выявленным за все время коронавирусом. Лидером здесь являются США — 32,5 млн случаев. За ними следуют Индия (21 млн), Бразилия (14,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн). Всего в мире COVID-19 обнаружили у 155,2 млн человек. Из них свыше 3,2 млн умерли.