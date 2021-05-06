В России за сутки выявили 7639 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по количеству жителей с выявленным за все время коронавирусом. Лидером здесь являются США — 32,5 млн случаев. За ними следуют Индия (21 млн), Бразилия (14,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн). Всего в мире COVID-19 обнаружили у 155,2 млн человек. Из них свыше 3,2 млн умерли.