Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Лигачева была диагностирована двусторонняя пневмония. В связи с этим, за несколько дней до смерти он был переведен в реанимацию, где находился на ИВЛ. Источник ТАСС в окружении Лигачева сообщил, что незадолго до смерти он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, при этом диагноз собеседник агентства не уточнил.