Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
В возрасте 100 лет скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.
«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев»,— сказал Севостьянов.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у Лигачева была диагностирована двусторонняя пневмония. В связи с этим, за несколько дней до смерти он был переведен в реанимацию, где находился на ИВЛ. Источник ТАСС в окружении Лигачева сообщил, что незадолго до смерти он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, при этом диагноз собеседник агентства не уточнил.
Лигачев с 1983 по 1990 гг. был секретарем ЦК КПСС. В 1965-1983 гг. Лигачев возглавлял Томскую область, а в 1985-1990 гг. входил в состав политбюро. В марте 1985 г. Лигачев поддержал кандидатуру Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС, а позже способствовал переводу в Москву будущего первого президента России Бориса Ельцина. Лигачев был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Лигачев автор известной фразы «Борис, ты не прав!», которую он сказал Ельцину.