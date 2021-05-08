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Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Ведомости

В возрасте 100 лет скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев»,— сказал Севостьянов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Лигачева была диагностирована двусторонняя пневмония. В связи с этим, за несколько дней до смерти он был переведен в реанимацию, где находился на ИВЛ. Источник ТАСС в окружении Лигачева сообщил, что незадолго до смерти он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, при этом диагноз собеседник агентства не уточнил.

Лигачев с 1983 по 1990 гг. был секретарем ЦК КПСС. В 1965-1983 гг. Лигачев возглавлял Томскую область, а в 1985-1990 гг. входил в состав политбюро. В марте 1985 г. Лигачев поддержал кандидатуру Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС, а позже способствовал переводу в Москву будущего первого президента России Бориса Ельцина. Лигачев был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Лигачев автор известной фразы «Борис, ты не прав!», которую он сказал Ельцину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных