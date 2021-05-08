Во Владивостоке заменили похожие на символику ВМС Японии флаги

Администрация Владивостока возложила ответственность за инцидент с флагами на подрядчика. Власти города заявили, что подрядчик неверно понял задачу. «Поскольку условия контракта не были выполнены, работы не будут оплачены», — говорится в заявлении. В мэрии пообещали также принять меры в отношении ответственных сотрудников управления культуры.