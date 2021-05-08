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Во Владивостоке заменили похожие на символику ВМС Японии флаги

Ведомости

Флаги, развешенные во Владивостоке ко Дню Победы, заменили, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление мэрии города. Местные жители указали, что развешенные флаги напоминали символику ВМС Японии во Второй мировой войне. Сейчас эти флаги заменили российским триколором. 

Администрация Владивостока возложила ответственность за инцидент с флагами на подрядчика. Власти города заявили, что подрядчик неверно понял задачу. «Поскольку условия контракта не были выполнены, работы не будут оплачены», — говорится в заявлении. В мэрии пообещали также принять меры в отношении ответственных сотрудников управления культуры.

В каталоге оформления улиц, рекомендованном к использованию оргкомитетом «Победа», одним из вариантов для флаговых консолей указано изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. 

«Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне. Кроме того, согласно условиям контракта, флаговая консоль должна быть выполнена из стеклопластика на металлическом каркасе, а не из ткани», — объяснили в мэрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных