Во Владивостоке заменили похожие на символику ВМС Японии флаги
Флаги, развешенные во Владивостоке ко Дню Победы, заменили, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление мэрии города. Местные жители указали, что развешенные флаги напоминали символику ВМС Японии во Второй мировой войне. Сейчас эти флаги заменили российским триколором.
Во Владивостоке в украшениях к 9 мая жители разглядели штандарты с Орденом Отечественной войны на фоне расходящихся красно-белых лучей, напоминающих символику флага Военно-морских сил Японии. В мэрии Владивостока пообещали заменить флаги.#9мая #Владивосток pic.twitter.com/hyk7RnkHZX— egazet (@egazet_) May 7, 2021
Администрация Владивостока возложила ответственность за инцидент с флагами на подрядчика. Власти города заявили, что подрядчик неверно понял задачу. «Поскольку условия контракта не были выполнены, работы не будут оплачены», — говорится в заявлении. В мэрии пообещали также принять меры в отношении ответственных сотрудников управления культуры.
В каталоге оформления улиц, рекомендованном к использованию оргкомитетом «Победа», одним из вариантов для флаговых консолей указано изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент.
«Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне. Кроме того, согласно условиям контракта, флаговая консоль должна быть выполнена из стеклопластика на металлическом каркасе, а не из ткани», — объяснили в мэрии.