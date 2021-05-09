Обломки ступени китайской ракеты упали в Индийский океан

«Девятого мая в 10:24 (5:24 мск) обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты», — цитирует заявление «РИА Новости».