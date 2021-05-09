Обломки ступени китайской ракеты упали в Индийский океан
Обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б вошли в атмосферу над Индийским океаном, сообщила пресс-служба программы космических пилотируемых полетов КНР.
«Девятого мая в 10:24 (5:24 мск) обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты», — цитирует заявление «РИА Новости».
Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли, добавили в ведомстве. Ранее 29 апреля ракета вывела на орбиту главный модуль космической станции Китая.