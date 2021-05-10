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Французские военные написали второе письмо властям республики

Ведомости

Французские военнослужащие написали открытое письмо властям республики, в котором поддержали обращение отставных генералов, заявивших об угрозе распада страны, письмо опубликовал журнал Valeurs actuelles.

Авторы письма обвинили власти в том, что «они делают уступки исламистам» на французской земле, а также заявили о растущей ненависти к Франции и ее истории. По их мнению, в стране существует угроза гражданской войны.

Ранее журнал опубликовал письмо 20 отставных генералов, которые, как отмечает ТАСС, заявили, что «антиколониальная риторика» угрожает культуре и истории Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных