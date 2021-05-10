Французские военные написали второе письмо властям республики
Французские военнослужащие написали открытое письмо властям республики, в котором поддержали обращение отставных генералов, заявивших об угрозе распада страны, письмо опубликовал журнал Valeurs actuelles.
Авторы письма обвинили власти в том, что «они делают уступки исламистам» на французской земле, а также заявили о растущей ненависти к Франции и ее истории. По их мнению, в стране существует угроза гражданской войны.
Ранее журнал опубликовал письмо 20 отставных генералов, которые, как отмечает ТАСС, заявили, что «антиколониальная риторика» угрожает культуре и истории Франции.