В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в России
Аномальное тепло на этой неделе придет в центр Европейской части России, затем в Поволжье, на Урал и в Сибирь, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Понятно, что это летняя погода. В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15-го — на 4,5 градуса выше нормы», — рассказал Вильфанд. По его словам, в течение недели в центральной части России температура будет около 19-25 градусов.
Антициклон, который сейчас устанавливается в Европейской части страны, затем переместится в Приволжский ФО и на Урал. В этих регионах температура будет примерно на десять градусов выше нормы. В Северо-Западном ФО из-за переноса теплых воздушных масс температура будет колебаться около 21-25 градусов тепла.