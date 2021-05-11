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В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в России

Ведомости

Аномальное тепло на этой неделе придет в центр Европейской части России, затем в Поволжье, на Урал и в Сибирь, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Понятно, что это летняя погода. В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15-го — на 4,5 градуса выше нормы», — рассказал Вильфанд. По его словам, в течение недели в центральной части России температура будет около 19-25 градусов.

Антициклон, который сейчас устанавливается в Европейской части страны, затем переместится в Приволжский ФО и на Урал. В этих регионах температура будет примерно на десять градусов выше нормы. В Северо-Западном ФО из-за переноса теплых воздушных масс температура будет колебаться около 21-25 градусов тепла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных