В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в России

«Понятно, что это летняя погода. В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15-го — на 4,5 градуса выше нормы», — рассказал Вильфанд. По его словам, в течение недели в центральной части России температура будет около 19-25 градусов.