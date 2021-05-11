В России выявлено 8 115 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 2 628 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 051 пациент, умер 61 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 717 заболевших. В топ-5 по суточному приросту заболевших также вошли Московская область (657 человек), Ростовская область (+205), Воронежская область (+132 ).