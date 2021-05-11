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В России выявлено 8 115 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России выявлено 8 115 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки зафиксировано 329 летальных исходов, полностью выздоровели 7 009 человек.

Всего на сегодняшний день общее число заболевших составляет 4 896 842 человека. За весь период пандемии умерли 113 976 пациентов, выздоровели 4 509 915 человек.

Вчера, 10 мая, оперштаб сообщил о 8465 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2 628 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 051 пациент, умер 61 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 717 заболевших. В топ-5 по суточному приросту заболевших также вошли Московская область (657 человек), Ростовская область (+205), Воронежская область (+132 ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных