Президент Татарстана сообщил о семерых погибших при стрельбе в школе
В результате стрельбы в школе в Казани погибли семеро детей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже. 16 человек находятся сейчас (в госпитале): 12 детей и 4 взрослых. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие», — сказал Минниханов в эфире телеканала «Россия 24».
На данный момент идут следственные действия, возбуждено уголовное дело. «Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — отметил он.
Позднее власти Татарстана уточнили число погибших: погибли восемь человек, еще 20 пострадали, передает ТАСС. Среди погибших одна учительница.
О стрельбе в школе №175 Казани стало известно сегодня утром. По предварительным данным, нападавшие ворвались в здание школы и открыли стрельбу. Среди погибших, предположительно, один учитель. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения.
По сведениям Telegram-канала Baza, нападавшему 19 лет. Кроме того, по делу о нападении на школу задержан предполагаемый пособник — 41-летний Рамиль Мухамедшин. В столице Татарстана действует введенный МВД режим контртеррористической операции (КТО). Во всех школах города отменены занятия второй смены.