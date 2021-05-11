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Президент Татарстана сообщил о семерых погибших при стрельбе в школе

Ведомости

В результате стрельбы в школе в Казани погибли семеро детей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже. 16 человек находятся сейчас (в госпитале): 12 детей и 4 взрослых. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие», — сказал Минниханов в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент идут следственные действия, возбуждено уголовное дело. «Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — отметил он.

Позднее власти Татарстана уточнили число погибших: погибли восемь человек, еще 20 пострадали, передает ТАСС. Среди погибших одна учительница.

О стрельбе в школе №175 Казани стало известно сегодня утром. По предварительным данным, нападавшие ворвались в здание школы и открыли стрельбу. Среди погибших, предположительно, один учитель. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения.

По сведениям Telegram-канала Baza, нападавшему 19 лет. Кроме того, по делу о нападении на школу задержан предполагаемый пособник — 41-летний Рамиль Мухамедшин. В столице Татарстана действует введенный МВД режим контртеррористической операции (КТО). Во всех школах города отменены занятия второй смены.

Ранее по теме: СМИ сообщили о смерти второго напавшего на школу в Казани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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