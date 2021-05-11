Президент Татарстана сообщил о семерых погибших при стрельбе в школе

«Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже. 16 человек находятся сейчас (в госпитале): 12 детей и 4 взрослых. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие», — сказал Минниханов в эфире телеканала «Россия 24».