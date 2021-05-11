В Госдуме предложили запретить адвокатам проносить телефоны в колонии

«Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. Тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи. Мы же в этой ситуации должны адекватно принимать соответствующие меры реагирования? Конечно, должны», — пояснил Выборный. По его словам, авторы законопроекта хотят в принципе исключить возможность пронести в колонию телефон. Выборный добавил, что документ также защитит права осужденного: ему может попасться нечестный адвокат, который может записать разговор с заключенным и опубликовать его.