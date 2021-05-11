В Госдуме предложили запретить адвокатам проносить телефоны в колонии
Депутаты Госдумы предложили запретить адвокатам проносить на территорию колоний технические средства связи и устройства для киносъемки, аудио- и видеозаписи. Такой законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 5 мая, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Согласно законопроекту, адвокаты будут иметь право приносить в колонии копировально-множительную технику и фотоаппараты, чтобы сделать копии с материалов личного дела, а также компьютеры. Пользоваться техникой можно будет в отдельном помещении в отсутствие осужденного.
Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный пояснил «Коммерсанту», что запрет проносить телефоны в колонии направлен на борьбу с так называемыми тюремными колл-центрами.
«Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. Тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи. Мы же в этой ситуации должны адекватно принимать соответствующие меры реагирования? Конечно, должны», — пояснил Выборный. По его словам, авторы законопроекта хотят в принципе исключить возможность пронести в колонию телефон. Выборный добавил, что документ также защитит права осужденного: ему может попасться нечестный адвокат, который может записать разговор с заключенным и опубликовать его.
Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Нвер Гаспарян заявил, что такая инициатива нарушает права осужденных и адвокатов. «Ее можно объяснить желанием скрыть от общественности те нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений», — пояснил он.