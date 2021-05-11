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В Госдуме предложили запретить адвокатам проносить телефоны в колонии

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили запретить адвокатам проносить на территорию колоний технические средства связи и устройства для киносъемки, аудио- и видеозаписи. Такой законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 5 мая, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, адвокаты будут иметь право приносить в колонии копировально-множительную технику и фотоаппараты, чтобы сделать копии с материалов личного дела, а также компьютеры. Пользоваться техникой можно будет в отдельном помещении в отсутствие осужденного.

Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный пояснил «Коммерсанту», что запрет проносить телефоны в колонии направлен на борьбу с так называемыми тюремными колл-центрами.

«Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. Тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи. Мы же в этой ситуации должны адекватно принимать соответствующие меры реагирования? Конечно, должны», — пояснил Выборный. По его словам, авторы законопроекта хотят в принципе исключить возможность пронести в колонию телефон. Выборный добавил, что документ также защитит права осужденного: ему может попасться нечестный адвокат, который может записать разговор с заключенным и опубликовать его.

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Нвер Гаспарян заявил, что такая инициатива нарушает права осужденных и адвокатов. «Ее можно объяснить желанием скрыть от общественности те нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений», — пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных