В Кремле анонсировали рост публичной активности Путина

«Вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется. Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий и каких-то мероприятий с участием большого количества людей. То есть с одной стороны, конечно, будет активность возрастать и дальше, но с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором это будет рекомендовано специалистами», — сказал Песков.