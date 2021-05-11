В Кремле анонсировали рост публичной активности Путина
Публичная активность президента России Владимира Путина будет расти с учетом рекомендаций эпидемиологов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, будет ли увеличиваться публичная активность президента после его слов, что у него высокий уровень антител к COVID-19.
«Вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется. Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий и каких-то мероприятий с участием большого количества людей. То есть с одной стороны, конечно, будет активность возрастать и дальше, но с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором это будет рекомендовано специалистами», — сказал Песков.
На вопрос, с чем связаны ограничения специалистов на общение президента, если у него есть антитела после прививки, Песков сказал: «Они связаны с сохранением эпидемиологической опасности и с продолжающейся пандемией».
Ранее Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после вакцины от коронавируса. Прививку Путин сделал 23 марта. В Кремле отказались раскрывать название принятого президентом препарата. Песков также объяснил, что данное мероприятие не будет публичным, поскольку главе государства подобная практика не нравится.